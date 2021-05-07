Абакан, , 13:12 — REGNUM Администрация Абакана (Хакасия) приняла решение о продлении отопительного периода. Как сообщили ИА REGNUM в горадминистрации, причина принятого решения — прогнозируемое устойчивое похолодание и ожидание низких ночных температур.

Также будут изменены сроки отключения горячей воды для проведения гидравлических испытаний.

Таким образом, отопительный период в Абакане завершится 15 мая. Гидравлические испытания сетей с полным отключением горячей воды начнутся в полночь 17 мая и завершатся 22 мая.

Напомним, ранее отопительный период в Абакане планировали завершить 11 мая.

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