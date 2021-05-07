Мюнхен, Германия, , 13:30 — REGNUM Польский нападающий мюнхенской футбольной команды «Бавария» Роберт Левандовский попал в сферу интересов сразу нескольких европейских топ-клубов. Об этом 7 мая сообщает ESPN.

Уточняется, что 32-летним футболистом интересуются команды «Манчестер Сити», «Челси» из Лондона и «Пари Сен-Жермен», при этом руководство мюнхенского клуба готово вести переговоры о продаже игрока не менее чем за €60 млн.

Также указывается, что сам игрок пока не определился в какой из команд он хотел бы играть и хотел бы продолжить игровую карьеру в «Баварии», однако на это решение может повлиять интерес к форварду со стороны клубов английской Премьер-лиги.

Отметим, Роберт Левандовский играет в составе «Баварии» с 2014 года и в нынешнем сезоне провел в составе клуба 26 матчей, отметившись в них 36 голами и шестью результативными передачами. Его текущий контракт рассчитан до лета 2023 года.