Киев, , 13:12 — REGNUM Украинские политические эксперты сегодня, 7 мая, дискутируют, поднимал ли президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном накануне вопрос производства в стране вакцины — например по лицензии препарата Pfizer, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Почему бы этой компании не предоставить технологию производства вакцины Украине, раз мы партнеры и союзники США? Однако, есть уверенность, что в этом вопросе со стороны США будет отказ. Вряд ли они захотят делиться своими наработками», — заявил, в частности, в эфире телеканала «Первый независимый» политолог Кирилл Молчанов.

Он отметил, что действующая власть Украины буквально пару недель назад поняла, что для вакцинации населения от коронавирусной инфекции неплохо было бы использовать вакцину, производимую хотя бы по лицензии, но на украинских предприятиях, хотя оппозиция и ее лидер Виктор Медведчук еще осенью прошлого года предлагали такой план действий и конкретные договоренности с Россией. По мнению Молчанова, если бы на Украине было собственное производство вакцины от коронавируса, появилась бы и возможность составить четкий план вакцинации населения.

«А когда нам что-то привезли, что-то не довезли, та же Индия заявила, что поставки вакцины откладываются… В итоге, Украина бегает по миру с протянутой рукой, восклицая: «Дайте нам хоть что-нибудь». Это — путь в никуда. Минимум три — четыре предприятия есть в Украине, способные выпускать вакцину по лицензии. Мощности для производства подобной вакцины в стране реально существуют, но власти на момент договоренностей Медведчука по вакцине было невыгодно, чтобы ОПЗЖ перехватила у нее инициативу в плане соглашений об этом. Затем главу Минздрава Максима Степанова вызвали в посольство США в Киеве, чтобы сказать, что в Украине никаких российских вакцин быть не должно. А на создание собственной вакцины Украине придется потратить миллиарды долларов», — резюмировал Кирилл Молчанов.

ИА REGNUM напоминает, что накануне визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Киевминистр здравоохранения УкраиныМаксим Степановв очередной раз заявил, что страна ни в каком случае не будет пользоваться российской вакциной против коронавируса «Спутник V».