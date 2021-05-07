Ростов-на-Дону, , 13:11 — REGNUM Не всем жителям Ростова-на-Дону пришлась по душе прогулка со слонами в центре города. Многие интернет-пользователи выступили за закрытие цирков.

«Запретить цирк с животными! Это издевательство!» — высказалась одна из подписчиц паблика «Ростов Главный».

«Когда этот ужас закончится уже?» — задался вопросом ещё один комментатор.

«Отстаньте уже от животных! Дикость какая подобные развлечения», — считает ещё одна подписчица.

Двух слонов провели по центральным улицам Ростова-на-Дону. Прогуливающимся горожанам животные продемонстрировали несколько трюков.