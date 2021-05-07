Таллин, , 13:10 — REGNUM Фонд восстановления экономики Европейского союза, в котором для Эстонии предусмотрен почти миллиард евро, преследует две глобальные цели: поддержка сфер, наиболее пострадавших от эпидемии коронавируса COVID-19, и продвижение зеленой и цифровой революции. Об этом говорится в пресс-релизе правительства Эстонии.

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Важнейшие инвестиции фонда связаны с зеленой и цифровой революцией, на которые планируется направить более 600 млн евро. Подробностей не приводится. Помимо прочего, 24 млн евро по предложению Министерства финансов планируется направить на обеспечение интернет-соединения в рамках так называемого «проекта последней мили», 73 млн вложить в цифровую революцию на предприятиях, а 206 млн — на переход к использованию инновационных зеленых технологий.

В поддержку получившего сильный удар туристического сектора планируется направить из фонда всего 17,7 млн евро.

Одобренная по предложению министерства финансов программа финансирования содержит также строительство объединенного транспортного терминала Юлемисте, который станет частью железнодорожного сообщения Восточной Европы и Прибалтики Rail Baltic, и поддержку создания в Таллине трамвайной линии в направлении Ванасадама («Старый порт Таллина») в объеме 26 млн евро.

Насколько большое финансирование получит в итоге Эстония, выяснится в июне 2022 года, когда Европейская комиссия на основании свежих данных о ВВП вычислит точный объем помощи каждой стране-члену ЕС.