Калуга, , 13:18 — REGNUM На Калужском почтамте 7 мая состоялась церемония гашения почтовой марки с изображением Героев Светского Союза, фронтовых лётчиков супругов Алексея Соломатина и Лидии Литвяк. Выпуск марки приурочен к 100-летию со дня их рождения. Об этом сообщили в управлении ФПС Калужской области макрорегион Центр АО «Почта России».

Почтовая марка с изображением Героев Светского Союза, фронтовых лётчиков супругов Алексея Соломатина и Лидии Литвяк. Фото УФПС Калужской области — АО «Почта России

Почтовая марка с изображением пилотов Алексея Соломатина и Лидии Литвяк выпущена тиражом 132 тыс. экземпляров. Кроме этого, к 100-летию со дня рождения Героев Советского Союза супругов А. Соломатина и Л. Литвяк Почта России выпустила одностороннюю немаркированную карточку.

«В Калужской области Почта России всегда принимает участие во всех важнейших культурных и духовных событиях, происходящих в регионе. Безусловно, это мероприятие является для области знаковым, историческим событием. Уверена, что новая эксклюзивная продукция займет почётное место в коллекциях филателистов», — отметила директор УФПС Калужской области Вера Дмитриева.

Герой Советского Союза Алексей Соломатин (1921−1943) участник воздушных боёв Великой Отечественной войны. Из рядового лётчика вырос до командира эскадрильи. За два года боевых действий лётчик Соломатин совершил 266 боевых вылетов, участвовал в 108 воздушных боях. На его счету 17 сбитых самолётов противника, 22 самолёта он сбил совместно со своими товарищами. Во время воздушного боя в районе хутора Павловка Красногвардейского района Ростовской области гвардии капитан Алексей Соломатин погиб в неравном воздушном бою. Его супруга лётчик-истребитель, младший лейтенант, Герой Советского Союза Лидия Литвяк (1921−1943) стала в годы войны леген­дой. Она сбила больше вражеских самолетов, чем какая-либо другая женщина-лётчик в истории воздушных сражений. Занесена в Книгу рекордов Гиннесса как женщина-лётчик, одержавшая наибольшее число побед в воздушных боях. За свой недолгий боевой путь Литвак сделала 186 боевых вылетов, провела 69 воздушных боев. Литвак летала на истре­бителе Як-1 и погибла, имея на своем боевом счету 12 личных подтвер­жденных воздушных побед. Лидия Литвяк стала лучшей женщиной-асом в истории мировой авиации. Погибла в бою 1 августа 1943 года в возрасте неполных 22 лет.

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