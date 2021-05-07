Кострома, 7 мая, 2021, 13:47 — ИА Регнум. В Костромском районе Костромской области число участков, подтопленных вследствие подъема уровня воды в реке Волге и осадков, возросло с 87 до 123. Об этом со ссылкой на оперативную информацию ГУ МЧС по региону сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ГУ МЧС по Костромской области Подтопление

По данным на утро 7 мая подтопленными остаются дачные участки в садовых товариществах «Садовод», «Борщино», деревне Заречье и посёлке Прибрежный.

Вода поднялась также в районе селСаметь, Петрилово, деревень Пасынково и Шемякино, расположенных на берегу Костромского разлива Горьковского водохранилища. По утверждению МЧС «риска подтопления жилых домов» на данный момент нет. Администрация региона рапортует, что «ситуация была спрогнозирована заранее—организовано оповещение и информирование граждан».

Уровень воды реки Волги в районе Костромы по-прежнему остаётся высоким, но подтопленных территорий в областном центре пока нет. До угрозы подтопления территорий вода должна подняться ещё на 39 сантиметров, до отметки «опасные явления»(подтопление домов) остаётся 3,5 метра.

Напомним, подтопление территорий в Костромском районе Костромской области произошло вследствие того, что с 27 апреля Рыбинская ГЭС начала наращивать объёмы спуска воды. Сейчас на ГЭС спускают 4400 кубометров воды в секунду, что превышает привычные объёмы в 6 раз.