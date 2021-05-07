7 мая 2021 | Время чтения 4 мин

Судя по шагам США, они собираются жестко провести Украину через испытания, чтобы построить там наконец «образцовую» демократию. И не похоже, что американцы готовы разделить эту ношу с кем-то еще. Для Варшавы это означает, что она не сможет использовать «украинскую карту» в отношениях с Вашингтоном. Другое дело, что так ситуация выглядит сейчас, а кто знает, как будет дальше.

Станислав Стремидловский, , 15:00 — REGNUM



Госсекретарь США Энтони Блинкен U.S. Department of State

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак после встречи украинского лидера Владимира Зеленского с госсекретарем США Энтони Блинкеном сделал примечательное заявление. «Мы получили сегодня (6 мая. — С. С.) очередное подтверждение полной поддержки со стороны Соединенных Штатов получения Украиной ПДЧ (Плана действий по членству в НАТО. — С. С.), — сказал Ермак. — Но в альянсе много участников, поэтому работа продолжается. США в очередной раз подтвердили, что это наш стратегический партнер, который поддерживает вступление Украины в НАТО».

По идее, его слова должны были вызвать одобрительную реакцию в Варшаве. Ведь во время визита Зеленского в Польшу на празднование 230-летия конституции З мая польский президент Анджей Дуда заявил, что Варшава планирует поднять «вопрос Украины и Белоруссии» на предстоящем саммите «Бухарестской девятки, то есть центральноевропейских стран НАТО», который пройдет через неделю в румынской столице. Это первое. И второе. «Мы говорили о предстоящем саммите всего Североатлантического альянса, который через полтора месяца, в середине июня, состоится в Брюсселе, где эта тема обязательно будет обсуждаться, — подчеркнул Дуда. — Прежде всего, это вопрос безопасности Украины, а значит, и безопасности всей Центральной Европы. Это также вопрос формализации пути, который должен привести Украину к членству в НАТО». В контексте комментария Ермака это означало, что Варшава не просто сыграла в унисон с Вашингтоном, но и даже в чём-то опередила его.

Однако восторгов в Польше не слышно. Более того, проправительственный польский портал wPolityce, анализируя мнение главы офиса президента Украины о получении «подтверждения полной поддержки» США предоставления ПДЧ, считает, что отсутствие однозначных заявлений на эту тему со стороны Блинкена и тот факт, что Зеленский не был приглашен на июньский саммит НАТО, может указывать на неопределенность в отношении имеющихся у Киева планов. Издание отметило «риторику Блинкена, который говорил об украинских реформах в тоне, аналогичном военным вопросам», и это свидетельствует о том, что «Вашингтон намерен сломить сопротивление Киева». То есть в первую очередь для Вашингтона приоритетны внутренние процессы на Украине, а не внешние. Поэтому, констатирует польский портал, «похоже, что за пеленой красивых слов и громких заявлений сейчас идет жестокая борьба: коллективный Запад, включая США, хочет, чтобы украинская экономика была в значительной степени захвачена международными игроками, а местные элиты сопротивляются такой приватизации».

Встреча Владимира Зеленского с Анджеем Дудой в Варшаве President.gov.ua

Накануне визита американского госсекретаря ИА REGNUM уже отмечало, что, если Вашингтон снимет с повестки дня фактор «российской угрозы», Киеву придется начать сложный разговор с американцами о преобразовании своей внутренней политики, без чего он не получит новых траншей и кредитов. А это создает «вилку» с двумя опасными вариантами для Польши: либо ее вообще выведут за скобки ввиду отсутствия военной опасности для Украины, либо Киев может попытаться ввести в уравнение Варшаву, предложив ей в присутствии американцев вложиться в восстановление украинской экономики. По итогам визита становится очевидным, что, внешне сохраняя фактор «российской угрозы», о чем несколько раз повторял Блинкен, на первое место выходят вопросы внутренней трансформации Украины. Как заявил госсекретарь в интервью украинскому телеканалу ICTV, «существует потребность в большем прогрессе в таких вопросах, как корпоративное управление, судебная реформа, обеспечение подлинной независимости антикоррупционного бюро».

Но кто всё это будет делать? Судя по шагам США, они собираются жестко провести Украину через испытания, чтобы построить там наконец «образцовую» демократию. И не похоже, что американцы готовы разделить эту ношу с кем-то еще. Для Варшавы это означает, что она не сможет использовать «украинскую карту» в отношениях с Вашингтоном. Другое дело, что так ситуация выглядит сейчас, а кто знает, как будет дальше. Ведь поляки могли бы рассказать своим американским друзьям, что суверенная Украина — это второй Афганистан, который невозможно реформировать никому. В бытность президентом Петра Порошенко некоторые польские менеджеры и экономисты, которым украинские власти предлагали выгодные посты, уже пытались что-то делать. И безуспешно. Так, Войцух Бальчун, возглавлявший с апреля 2016 по август 2017 года госкомпанию «Укрзализныця», после назвал свою работу «экстремальной миссией», а себя — фигурой прикрытия имитации реформ. А руководивший с октября 2016 по октябрь 2019 года «Автодором» Славомир Новак по наводке украинского Национального агентства по противодействию коррупции и вовсе в июле 2020 года был арестован Центральным антикоррупционным бюро Польши.

Славомир Новак Platforma Obywatelska RP

Варшава сейчас может с интересом наблюдать за тем, как администрация президента США Джо Байдена, представителем которой является Блинкен, тыкает палкой в дикий украинский политический муравейник, пытаясь заставить его перестроиться в цивилизованный термитник по американским демократическим образцам. Но поляки знают, что из этого ничего не выйдет. А тогда в ход вступит иной сценарий, когда центробежные процессы разорвут Украину и территорию этой несчастной страны начнут подбирать ее соседи.