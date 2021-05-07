Барнаул, 7 мая 2021, 13:05 — REGNUM Власти Алтайского края известили о том, что за счет средств краевого бюджета сформировали и начали вручать ко Дню Победы 829 продуктовых наборов и поздравительных открыток участникам и инвалидам Великой Отечественной войны.

Продуктовый набор для алтайских ветеранов ко Дню Победы
Продуктовый набор для алтайских ветеранов ко Дню Победы
Министерство социальной защиты Алтайского края

Судя по фотографиям размещённым на сайте регионального министерства социальной защиты, туда входят: конфеты «Птичье молоко», банка мёда, сыр, банка красной икры и пара банок говяжий тушёнки, бутылка растительного масла, чай, кисель, печенье, зефир.

Подарки силами поздравительных мобильных бригад будут по 9 мая включительно будут вручены также лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и бывшим несовершеннолетним узникам фашизма.

По данным на 25 апреля 2021 года в Алтайском крае проживает: 12 361 ветеран Великой Отечественной войны, в том числе — 413 участников, 3455 — вдов участников, 9842 тружеников тыла, 166 жителей блокадного Ленинграда и 212 бывших несовершеннолетних узников фашистских лагерей.

Как сообщало ИА REGNUM, в боях за Родину погибли почти 170 тыс. воинов с Алтая. Почти 250 его жителей удостоились на фронте звания Героя Советского Союза, около ста из них пали смертью храбрых.

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