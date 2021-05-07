Барнаул, , 13:05 — REGNUM Власти Алтайского края известили о том, что за счет средств краевого бюджета сформировали и начали вручать ко Дню Победы 829 продуктовых наборов и поздравительных открыток участникам и инвалидам Великой Отечественной войны.

Продуктовый набор для алтайских ветеранов ко Дню Победы Министерство социальной защиты Алтайского края

Судя по фотографиям размещённым на сайте регионального министерства социальной защиты, туда входят: конфеты «Птичье молоко», банка мёда, сыр, банка красной икры и пара банок говяжий тушёнки, бутылка растительного масла, чай, кисель, печенье, зефир.

Подарки силами поздравительных мобильных бригад будут по 9 мая включительно будут вручены также лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и бывшим несовершеннолетним узникам фашизма.

По данным на 25 апреля 2021 года в Алтайском крае проживает: 12 361 ветеран Великой Отечественной войны, в том числе — 413 участников, 3455 — вдов участников, 9842 тружеников тыла, 166 жителей блокадного Ленинграда и 212 бывших несовершеннолетних узников фашистских лагерей.

Как сообщало ИА REGNUM, в боях за Родину погибли почти 170 тыс. воинов с Алтая. Почти 250 его жителей удостоились на фронте звания Героя Советского Союза, около ста из них пали смертью храбрых.

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