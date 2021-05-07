Новосибирск, 7 мая, 2021, 13:04 — ИА Регнум. На территории Новосибирска накануне, 6 мая, зарегистрировано 18 пожаров сухой травы и мусора. Общая площадь возгорания составила 29,3 га, сообщает департамент по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами мэрии города.

54.mchs.gov.ru Тушение лесного пожара в Новосибирской области

Всего с начала пожароопасного сезона на территории муниципалитета из-за поджога сухой травы и мусора зарегистрировано 273 пожара — на общей площади 66,6 га. Один человек получил травмы.

Напомним, с 28 апреля в Новосибирске введён особый противопожарный режим, в период действия которого запрещено разводить костры, сжигать сухую траву и мусор, проводить пожароопасные работы.