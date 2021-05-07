Оренбург, , 13:04 — REGNUM Родственники погибших под Волгоградом двух оренбургских поисковиков выехали на место трагедии. Их сопровождают работники администрации Новосергиевского района Оренбургской области, а также спецтехники, сообщают местные СМИ.

В администрации Новосергиевского района утром 7 мая прошло оперативное совещание, где принято решение по доставке тел погибших и проведению похорон. Глава района Александр Лыков уже встретился с родственниками погибшего 59-летнего поисковика отряда «Память».

Напомним, 6 мая под Волгоградом во время поисковых работ произошел взрыв снаряда времен Великой Отечественной войны. Погибли 59-летний мужчина и 15-летний ученик школы № 39 Оренбурга — члены поискового отряда «Память». После ЧП работа поисковых отрядов в Волгоградской области приостановлена, а прокуратура и следственные органы проводят проверку по факту смертельного несчастного случая.

Добавим, оренбургский поисковый отряд «Память» создан в 2005 году. Благодаря поисковикам найдено 400 бойцов, отдавших жизни в период Великой Отечественной войны. На территории Волгоградской области отряд в составе 12 человек работал с конца апреля.

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