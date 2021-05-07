Таллин, , 13:04 — REGNUM Чтобы Эстония была надежно защищена от внешней агрессии, нынешнее правительство страны делает ставку на более тесные отношения с Соединенными Штатами Америки. Об этом говорится в пресс-релизе кабинета министров по итогам первых ста дней его деятельности.

Среди других задач по построению защищенной Эстонии назван законопроект, который должен улучшить общение государства и военнообязанных лиц. Кроме того, утверждено распоряжение, в соответствии с которым на предприятия возлагаются задачи по государственной обороне в случае военной угрозы, а для укрепления сотрудничества между сферой внутренней безопасности и сферой обороны будет продолжено тесное сотрудничество между МВД и министерством обороны.

Этой же цели посвящено создание фонда «Эстонский центр международного сотрудничества по помощи в деле развития». Подробности не приводятся.

«Помимо этого мы также занимались многими стратегическими задачами, связанными с будущим Эстонии, такими как бюджетная стратегия на следующие четыре года и подготовка цифровой и зеленой революции», — заявила премьер страны Кая Каллас.

Правительство Реформистской и Центристской партий вступило в должность 26 января 2021 года, 100 дней работе правительства исполнилось 5 мая нынешнего года.