Стокгольм, , 13:43 — REGNUM Согласно данным последнего опроса компании Demoskop и газеты Aftonbladet, электоральный рейтинг «Зеленых» вырос на 0,8% и позволил партии преодолеть 4-процентный барьер для попадания в Риксдаг. Лидером, увеличившим свою поддержку среди шведских избирателей, стали «Центристы», которые с момента проведения предыдущего аналогичного опроса набрали 2,0%. Об этом сообщила газета Aftonbladet.

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Если бы выборы в Риксдаг состоялись бы сегодня, то «Социал-демократы» набрали бы 25,4% голосов, «Умеренные» — 23,1%, а «Шведские демократы» — 19,0%. Электоральный рейтинг «Центристов» оценивается в 11,8%, «Зеленых» — в 4,1%.

Согласно данным опроса, суммарно оппозиция («Умеренные», «Христианские демократы» и «Шведские демократы») набирают 47,3% голосов в то время, как блок, поддерживающий правительство, — 44,5%.

В опросе, проведенном в период с 28 апреля по 5 мая, принял участие 2 651 человек.