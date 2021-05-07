Санкт-Петербург, , 13:09 — REGNUM Тихорецкий проспект, расположенный на севере Петербурга, отремонтируют в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». На эти цели из бюджета выделят более 80 млн рублей. Об этом 7 мая сообщили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.

Ремонтные работы на участке Тихорецкого проспекта от улицы Гидротехников до Светлановского проспекта, протяженностью 0,94 км, начнутся 10 мая и пройдут в два этапа. До 25 мая подрядчик заменит асфальтобетонное покрытие трамвайных путей, а в июле-августе займется заменой асфальтобетонного покрытия проезжей части и тротуаров, перестановкой и заменой (при необходимости) бортовых камней, восстановлением элементов благоустройства после окончания работ.

Генеральным подрядчиком работ выступает АО «ВАД», а из федерального бюджета на ремонт выделено 83,3 млн рублей.

Как сообщает в свою очередь ГУП «Горэлектротранс», на время ремонтных работ будет скорректировано движение трамваев и троллейбусов на ремонтируемом участке проспекта. С 05:00 мск 10 мая будет закрыто движение на вершине узла Тихорецкого проспекта у проспекта Науки со стороны Светлановского проспекта. Трамваи маршрутов № 9, 55, 61 проследуют по изменённым трассам.

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