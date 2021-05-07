Москва, , 13:03 — REGNUM За первые три месяца 2021 года запрет на выезд за границу был выдан 3,1 млн гражданам РФ. Об этом свидетельствуют статистические данные Федеральной службы судебных приставов.

С января по март 2021 года приставы вынесли свыше 3,1 млн постановлений о временном ограничении на выезд должников. Из них 255 тысяч были составлены в отношении лиц, которые уклоняются от уплаты алиментов. Всего с невыездных должников с января по март удалось взыскать более 9 млрд рублей.

При этом отмечается, что по состоянию на начало 2021 года постановления об ограничении выезда из РФ действовали в отношении 3,8 млн граждан страны.

Согласно данным ФССП, наиболее часто право на выезд из страны ограничивают в отношении лиц, имеющих долги по алиментам, кредитам и за услуги ЖКХ. Так, в 2020 году с них было взыскано более 120 млрд рублей.