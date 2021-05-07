Сеул, , 13:31 — REGNUM С 12 по 13 мая в Вашингтоне состоится 19-е заседание корейско-американского диалога по совместной обороне (KIDD). Об этом сообщает NK News со ссылкой на представителей министерства обороны Южной Кореи.

По их словам, южнокорейскую сторону представит замминистра обороны Ким Ман Ги, а американскую — помощник министра обороны по делам Индо-Тихоокеанского региона Дэвид Хелви.

В рамках личной встречи стороны обсудят ситуацию на Корейском полуострове, политику стран в отношении КНДР, передачу Сеулу оперативного контроля над своими войсками в военное время, а также сотрудничество в военной сфере.

Напомним, что 21 мая в Вашингтоне состоится встреча президента США Джо Байдена и главы Южной Кореи Мун Чжэ Ина.

Читайте также: Байден проведет переговоры с президентом Южной Кореи 21 мая