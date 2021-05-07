Рим, , 13:26 — REGNUM Армянский полузащитник футбольного клуба «Рома» Генрих Мхитарян может нынешним летом покинуть свою команду. Об этом 7 мая сообщает журналист Николо Скира на своей странице в соцсети Twitter.

По информации источника, причиной ухода 32-летнего футболиста из римской команды является приход в будущем сезоне в «Рому» ее нового главного тренера — португальского специалиста Жозе Моуринью — с которым игрок работал в команде «Манчестер Юнайтед» и где он не имел достаточного количества игрового времени, а также находился с главным наставником команды в натянутых отношениях.

При этом контракт армянского футболиста с «Ромой» рассчитан до лета нынешнего года, он не намерен его продлевать и может уйти из команды на правах свободного агента.

Отметим, в нынешнем сезоне Генрих Мхитарян сыграл в составе «Ромы» в 42 матчах, отметившись в них 11 забитыми мячами и 11 результативными передачами.