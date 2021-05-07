Новосибирск, , 12:57 — REGNUM По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, на большей части территории Новосибирской области по 11 мая сохранится высокая пожароопасность (4 класса). Из-за чего увеличивается риск возникновения природных пожаров, сообщили в региональном управлении МЧС РФ.

«В предстоящие выходные и праздничные дни осадков на территории Новосибирской области не ожидается. Данный факт ещё больше осложняет пожароопасную обстановку. В связи с этим Главное управление МЧС России по Новосибирской области напоминает о соблюдении правил пожарной безопасности. В сухую и ветреную погоду необходимо быть осторожным при обращении с открытым огнём», — подчеркнули в ведомстве.

Напомним, что в соответствии с постановлением правительства Новосибирской области, с 30 апреля на территории региона действует особый противопожарный режим.