Северодвинск, Архангельская область, 7 мая, 2021, 13:00 — ИА Регнум. Новейший атомный подводный ракетный крейсер (АПК) «Казань» (проект «Ясень-М») сегодня, 7 мая, приказом Главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова принят в состав Военно-морского флота. Об этом сообщили в пресс-службе ВМФ России.

Минобороны РФ АПК «Казань» во время церемонии Северодвинске

На предприятии «Севмаш» в Северодвинске состоялась торжественная церемония приема АПК в состав ВМФ. На флагштоке подводной лодки поднят Андреевский флаг. С этого момента атомный подводный ракетный крейсер «Казань» официально вошел в состав российского военного флота.

«Сегодня мы поднимаем Военно-морской флаг на новейшем атомном подводном крейсере «Казань», который является головным в серии кораблей нового поколения. Проект АПК «Казань» разработан проектно-конструкторским бюро «Малахит» и обладает эффективным ударным и радиоэлектронным вооружением, которое позволяет выполнять задачи во всех районах Мирового океана. Выражаю уверенность в том, что экипаж атомной подводной лодки «Казань» будет с достоинством и высоким качеством укреплять обороноспособность России», — заявил на торжественной церемонии адмирал Николай Евменов.

Ранее, 5 мая, главком ВМФ России утвердил приемный акт, свидетельствующий об успешном завершении испытаний атомной подводной лодки «Казань».