Стокгольм, , 13:30 — REGNUM Почти четверть населения Швеции выработала естественные антитела к коронавирусу SARS-CoV-2. Это показывают новые выборки, представленные Агентством общественного здравоохранения Швеции (FHM) во время пресс-конференции, состоявшейся во второй половине дня 6 мая, передает новостное агентство SVT Nyheter.

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Во время третьей волны пандемии в Швеции этой весной доля людей с антителами увеличилась вдвое.

Подчеркивается, что выборки ведомства по исследованию наличия антител в популяции проводятся двумя разными способами. С одной стороны, подведомственные лаборатории FHM анализируют кровь доноров в Швеции, что дает представление о состоянии активного взрослого населения. С другой стороны, анализируются образцы людей, обращающихся за амбулаторной помощью, где возрастное распределение намного шире. Все вместе эти данные дают надежное представление о наличии антител к COVID-19 среди разных сегментов населения.

«Сегодня мы видим, что до 25% доноров крови в ленах Стокгольм и Вестра-Гёталанд теперь имеют антитела от коронавируса», — заявила в ходе пресс-конференции Карин Тегмарк Виссел.

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