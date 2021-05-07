Большереченский р-н, , 12:52 — REGNUM Информация о том, что возгорание в деревне Каракуль Большереченского района Омской области возникло от лесного пожара и что огонь пришёл в населённый пункт со стороны леса, не соответствует действительности. Об этом 7 мая сообщили в отделе по связям с общественностью ФБУ «Авиалесоохрана».

В ведомстве, ссылаясь на областную прокуратуру, уточнили, что огонь распространился с заболоченной местности, заросшей камышом и сухой растительностью.

По информации Главного управления лесного хозяйства Омской области, 6 мая огонь с заболоченной, заросшей камышом нелесной местности распространился не только на деревню Каракуль, но и на земли лесного фонда. В результате возник лесной пожар. Со стороны лесфонда распространения огня в сторону деревни Каракуль не было.

В 2021 году лесопожарные службы не допустили ни одного случая перехода огня лесных пожаров на населённые пункты, дачные товарищества и объекты экономики, подчеркнули в Авиалесоохране, добавив, что дома, дачи и иные объекты страдают от палов сухой травы на нелесных землях.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в деревне Каракуль произошёл 6 мая. Сгорело 25 строений — 14 жилых деревянных домов и 11 нежилых построек, в том числе продуктовый магазин.

По данному факту было возбуждено уголовное дело о халатности. По данным облпрокуратуры, должностные лица администрации Уленкульского сельского поселения ненадлежащим образом исполняли требования противопожарной безопасности.