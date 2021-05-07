Стокгольм, , 13:26 — REGNUM Для борьбы с новыми вспышками и мутациями коронавирусной инфекции, вполне вероятно, что в Швеции дети и подростки также будут привиты от COVID-19. Об этом заявил иммунолог и педиатр Петтер Бродин в интервью газете Dagens Nyheter, опубликованном 7 мая.

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Отмечается, что Агентство общественного здравоохранения Швеции рассматривает данный вопрос, но считает его этически сложным.

«Возможно, не потребуется вакцинировать все детское население. Но мы знаем, что с подросткового возраста, когда проходит период полового созревания, подростки могут быть такими же заразными, как и взрослые. Поэтому было бы уместно начать с них», — отметил Бродин, который проводит исследования по иммунологии в Каролинском институте (Стокгольм).

Отмечается, что сегодня в Швеции вакцинацией затронуты те несовершеннолетние, которые достигли 16-летнего возраста и страдают некоторыми хроническими заболеваниями, что позволяет включить их в группу риска по COVID-19.

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