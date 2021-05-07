Вагенинген, , 13:26 — REGNUM Ученые из Нидерландов обучили пчел распознавать коронавирусную инфекцию по запаху. Об этом сегодня, 7 мая, сообщило агентство Reuters.

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В исследовании, проведенном на базе Вагенингенского университета, ученые давали обычным медоносным пчелам раствор сахара после того, как они распознавали запах коронавируса. По словам исследователей, пчелы вытягивали хоботки, когда соприкасались с положительным образцом.

Таким образом, ответ на наличие коронавируса у человека можно получить в течение нескольких секунд, вместо того, чтобы часами или целыми днями ждать результатов лабораторного анализа.

В то же время отмечается, что для достоверной оценки эффективности такого метода распознавания коронавируса данных пока недостаточно.