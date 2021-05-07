Новосибирск, 7 мая, 2021, 12:47 — ИА Регнум. С начала мая прививку от коронавируса сделали более 30 тысяч новосибирцев, в том числе — в мобильных медпунктах. Губернатор региона Андрей Травников проконтролировал, как организована работа по вакцинации и диспансеризации населения в период майских праздников, сообщает правительство области.

Правительство Новосибирской области Андрей Травников проверил работу новосибирских поликлиник

Уточняется, что в поликлинике №17 Новосибирска прививку от COVID-19 можно сделать даже в день записи. Причём выбрать желающим вакцинироваться предлагают не только удобные дату и время, но и вакцину. Около месяца в этом медучреждении Дзержинского района можно сделать прививку вакцинами «Гам-КОВИД-Вак» и «ЭпиВакКорона». По словам главного врача поликлиники Елены Башуровой, привито уже боле 16% прикреплённого населения. Работают и мобильные бригады — выезжают на дом и на предприятия.

В праздничные дни в Новосибирской области ежедневно прививают по несколько тысяч человек. Только 5 мая было вакцинировано 11 143 человека, 6 мая — 9437 человек.

Всего по состоянию на сегодня, 7 мая, первым компонентом привито 234 127 человек, двукратно — 150 304 человека. Продолжаются регулярные поставки вакцин. С начала мая регион получил 52 876 доз препарата «Спутник V».

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов сообщил о предварительных итогах акции «Заботимся о здоровье вместе», которая проходит в регионе с 4 по 7 мая. Врамках акции уже более пятисот новосибирцев прошли профилактический осмотр. В Новосибирске организована работа семи мобильных пунктов. Здесь можно пройти диспансеризацию, профилактический медосмотр и сделать первую прививку от COVID-19. Организация подобной работы мобильных пунктов вакцинации и диспансеризации в праздничные дни для новосибирского минздрава — первый опыт, но формат уже доказал свою целесообразность и будет использован в дальнейшем, уточнили в ведомстве.

«Были опасения, что из-за длинных праздничных выходных дней интерес к вакцинации, к диспансеризации спадёт, а этого допустить было нельзя. Задачи важные для нас в этом году. Сегодня мы убедились, что активность жителей — по крайней мере этого района Новосибирска — достаточно высока: идут и на вакцинирование, и диспансеризацию проходят. Самое главное — медики работают без сбоев, вакцина в наличии. Есть свободные окошки для записи», — отметил губернатор.

Напомним, 87 пунктов вакцинопрофилактики развёрнуто во всех взрослых поликлиниках Новосибирска, во всех районах и городских округах Новосибирской области.