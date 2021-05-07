Иркутск, , 12:47 — REGNUM В 1 квартале 2021 г. цены на первичном рынке жилья Иркутской области повысились по сравнению с предыдущим кварталом 6,2%. Такие данные приводит территориальный орган государственной статистики, Также отмечается, что жильё улучшенного качества подорожало на 5,9%, а квартиры среднего качества — на 8,8%.

Средняя стоимость жилья составила 75 727 рублей за 1 кв. м. общей площади. Средняя цена жилья на вторичном рынке повысилась за квартал на 3,3% и составила 62 994 рубля за 1 кв. м общей площади.

Как сообщало ИА REGNUM, за 2020 год средняя стоимость жилья в Иркутской области выросла на 26%, тогда как по Сибири этот показатель составил всего 10%. Существует предположение, что на ситуацию в жилищной сфере и на динамику цен в Приангарье оказало влияние мощнейшее наводнение и действие льготных программ ипотеки.

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