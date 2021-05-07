Минск, , 12:46 — REGNUM Центр аэрокосмического образования на базе национального университета Узбекистана им. Мирзо Улугбека планируют создать в Ташкенте. Об этом сообщили в пресс-службе Белорусского государственного университета (БГУ).

Вопросы сотрудничества обсудили ректоры узбекистанского и белорусского университетов Мирзо Улугбек и Андрей Король. Собеседники обсудили опыт БГУ в области аэрокосмических технологий, в том числе подготовку специалистов в этой области и запуск спутника.

В частности, стороны обсудили открытие совместной образовательной программы по специальности «Аэрокосмические технологии». Первый набор студентов запланирован на 2022 год.

Выпускники смогут работать в области ГИС-технологий, разработки беспилотных летательных аппаратов, навигационных систем и в других сферах. Стороны также обсудили издание совместной литературы.