Стокгольм, , 13:25 — REGNUM Действующее законодательство Швеции не запрещает членам ОПГ устанавливать незаконные блокпосты на улицах городов. К такому мнению пришло большинство членов комитета Риксдага по вопросам юстиции. Теперь парламентарии намерены ужесточить закон. Об этом сообщила сегодня, 7 мая, новостная служба SVT Nyheter.

По данным журналистов, в Риксдаге сформировалось парламентское большинство, которое требует признать уголовным преступлением создание любых незаконных блокпостов или пунктов досмотра в общественных местах.

Вопрос стал актуальным летом этого года, когда члены ОПГ препятствовали движению пешеходов и автомобилистов на северо-востоке Гётеборга.

«Они считают, что это их район и они должны его защищать. Но это в корне неверно», — заявил в интервью SVT полицейских Фредик Терье, когда телеканал сообщал о событиях в августе.