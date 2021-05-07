Киев, 7 мая 2021, 12:47 — REGNUM В ходе встречи госсекретаря США Энтони Блинкена и его заместителя Виктории Нуланд с представителями Украины обсуждался вопрос смены руководства компании НАК «Нафтогаз». Об этом сообщило издание Strana.ua 7 мая со ссылкой на собственный источник.
Собеседник издания рассказал, что американцы остались недовольны тем, что экс-главу «Нафтогаза» Андрея Коболева уволили без согласования с ними.
Источник отметил, что у руководства госдепа вряд ли сложилось положительное мнение о Зеленском.
По словам собеседника Strana.ua, США вряд ли будут поддерживать действующего президента Украины на следующих выборах, но и сносить его досрочно тоже не будут, поскольку Зеленский «в целом отрабатывает повестку Вашингтона».
Напомним, ранее Энтони Блинкен назвал свой визит на Украину «продуктивным времяпровождением», а также отметил, что доволен достигнутыми результатами.
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