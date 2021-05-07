Киев, , 12:47 — REGNUM В ходе встречи госсекретаря США Энтони Блинкена и его заместителя Виктории Нуланд с представителями Украины обсуждался вопрос смены руководства компании НАК «Нафтогаз». Об этом сообщило издание Strana.ua 7 мая со ссылкой на собственный источник.

Собеседник издания рассказал, что американцы остались недовольны тем, что экс-главу «Нафтогаза» Андрея Коболева уволили без согласования с ними.

«Все решения по госкомпаниям должны проходить через контролируемый Западом наблюдательный совет. А Зеленский (президент Украины Владимир Зеленский — ИА REGNUM) в случае с Коболевым решил вопрос без набсовета. Именно это и было главной претензией со стороны Вашингтона. В общем, Блинкен и Зеленский по вопросу НАКа к общему знаменателю не пришли», — сообщил он.

Источник отметил, что у руководства госдепа вряд ли сложилось положительное мнение о Зеленском.

«Если Зеленский не пойдёт навстречу Западу по НАК и по судебной реформе, то кредита Международного валютного фонда не будет» — добавил он.

По словам собеседника Strana.ua, США вряд ли будут поддерживать действующего президента Украины на следующих выборах, но и сносить его досрочно тоже не будут, поскольку Зеленский «в целом отрабатывает повестку Вашингтона».

Напомним, ранее Энтони Блинкен назвал свой визит на Украину «продуктивным времяпровождением», а также отметил, что доволен достигнутыми результатами.

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