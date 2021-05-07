Казань, , 13:49 — REGNUM В Татарии установилась теплая летняя погода. По прогнозам синоптиков, существенных изменений в ближайшие день-два не предвидится.

Так, 8 мая на территории республики будет облачная с прояснениями погода. Ночью местами возможен небольшой дождь. В дневное время преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью составит +5…+10 градусов, днем воздух прогреется до +23 градусов.

В день Победы, 9 мая небольшой дождь возможен лишь днем в западных районах Татарии. Минимальная температура воздуха ночью — +7.+12˚, днем — +20.+25˚.

10 мая температурный фон не изменится, но в течение суток прогнозируется небольшой дождь.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Европейской России и Урала температура воздуха с мая по июль будет выше нормы с вероятностью 50%, а на Азиатской части страны вероятность аномально высокой температуры составляет 60%.

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