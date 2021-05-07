Стокгольм, , 12:45 — REGNUM По словам генерального директора Агентства общественного здравоохранения (FHM) Йохана Карлсона, распространение коронавирусной инфекции в Швеции может утихнуть к моменту наступления лета. Об этом он заявил на пресс-конференции, состоявшейся во второй половине дня 6 мая, передает новостное агентство SVT Nyheter.

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«Если вакцинация будет продолжаться такими же темпами, как и сейчас, и будут соблюдаться рекомендации, то к лету эпидемия утихнет», — заявил Карлсон.

По оценкам FHM, Швеция может вступить в более благоприятные эпидемиологические условия уже в мае. Такую оценку ведомство проводит по одному из двух сценариев, разработанных по поручению правительства.

«Уже в мае все может утихнуть, а этим летом распространение [коронавируса] может начать сходить на нет», — добавил Карлсон.