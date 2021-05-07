Москва, , 12:40 — REGNUM В Российской Федерации за минувшие сутки выявлено 8386 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сегодня, 7 мая, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

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Сообщается, что 8386 новых случаев заражения выявлены в 83 регионах России из 85. При этом 13,8% случаев не имеют клинических проявлений болезни.

Уточняется, что за сутки от последствий COVID-19 скончались 376 человек. Полностью выздороветь от коронавирусной инфекции за сутки смогли 8022 человека.

В целом, ситуация с коронавирусом в России остается стабильной. Небольшой рост уровня заражения фиксируется в Москве — 2846 случаев за сутки. В Санкт-Петербурге ситуация стабильна — 722 случая за сутки.

Далее следуют: Московская область (608), Ростовская область (210), Воронежская область (142), Саратовская область (124).