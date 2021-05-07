Ростов-на-Дону, , 12:39 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки освобождено более 100 ковидных коек, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 7 мая.

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В настоящее время госпитализированы 1655 пациентов с COVID-19. У аппаратам искусственной вентиляции лёгких подключены 187 человек.

ИА REGNUM сообщало, что днём ранее в Ростовской области было занято более 1,7 тыс. ковидных коек. 177 пациентов были подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

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