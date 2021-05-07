Иркутск, , 12:38 — REGNUM В первом квартале 2021 года производители Иркутской области больше всего подняли цены на отруби (в 1,7 раза), вафли (на 15%) и слоёные хлебобулочные изделия (на 10%). Такие данные приводит территориальный орган государственной статистики.

Также подорожали: сливочное масло, торты, мороженое, мясо и субпродукты пищевые домашней птицы, рафинированное соевое масло, сахаристые кондитерские изделия (на 7−9%).

Чуть менее возросли цены на сдобные хлебобулочные изделия, пастеризованное молоко (на 6%), а свинина, сельдь соленая, творог 12−18%-ой жирности, пончики и пирожки стали дороже на 3−5%.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2020 года сводный индекс потребительских цен на товары в Приангарье составил 101,18%, в том числе на продукты питания — 101,99%, алкогольные напитки — 100,53%, непродовольственные товары — 100,61%.

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