Ростов-на-Дону, , 12:34 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки семь тысяч человек завершили вакцинацию от коронавируса, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 7 мая.

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С начала вакцинации в Ростовской области прививку от COVID-19 получили 326 652 человека (+ 3 465 за сутки). Обе дозы антиковидной вакцины получили 209 004 человека (+ 7054 за сутки).

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области планируется привить от коронавируса более 2 млн человек — 60% взрослого населения.

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