Москва, , 13:48 — REGNUM За минувшие сутки в Москве выявили 2846 случаев заражения коронавирусом. Такие цифры 7 мая привели в оперативном штабе столицы.

«Подтверждено 2846 новых случаев заражения, госпитализированы 1 072 человека, скончались 60 пациентов», — сообщили в оперштабе.

За этот же период в городе выздоровели ещё 2262 пациента с COVID-19. Отметим, что днем ранее количество новых случаев заражения SARS-CoV-2 в столице составляло 2114.

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