Оренбург, , 12:31 — REGNUM В Оренбургской области по состоянию на 7 мая выявлено 64 новых заражения коронавирусом, что на 13 больше предыдущего суточного показателя, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

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С начала пандемии в регионе зафиксировано 42 766 носителей коронавируса, среди них 3600 — это дети. На 100 тыс. населения приходится 2182,03 факта заболевания.

Оправились от коронавирусной инфекции 38 876 оренбуржцев. От COVID-19 скончались 887 человек, в том числе пятеро за последние сутки.