Лос-Анджелес, США, , 12:41 — REGNUM Центровой баскетбольного клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис получил травму спины в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с командой «Лос-Анджелес Клипперс». Об этом 7 мая сообщает телеканал ESPN.

При этом 28-летний баскетболист принимал участие в восьмом матче после того, как он восстановился от травмы ноги и смог за восемь минут игрового времени набрать четыре очка.

Также отмечается, что срок восстановления игрока буде известен после того, как ему проведут медобследование. В то же время, в предыдущем матче регулярного сезона НБА получил с «Торонто Рэпторз» травму форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что клуб «Лос-Анджелес Клипперс» нанес поражение с разгромным счетом 118:97 команде «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче регулярного сезона НБА.