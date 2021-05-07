Сеул, , 12:41 — REGNUM Мэр Сеула О Сэ Хун нанял блогера с консервативными взглядами в качестве своего нового секретаря по связям с прессой. Об этом сообщает The Korea Herald со ссылкой на представителей администрации Сеула.

По их словам, новый сотрудник в возрасте 20−29 лет отвечает за подготовку речей и других материалов для прессы, который будут выпущены из офиса мэра Сеула.

Известно, что ранее у нового сотрудника мэрии был YouTube-канал с 23 тыс. Подписчиков, где он открыто выражал несогласие с политикой администрации Мун Чжэ Ина. В настоящее время весь видеоматериал на канале удалён.

Многие опасаются, что этот шаг мэра может превратить политическую позицию его офиса в «чрезмерно консервативную».