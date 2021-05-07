Москва, , 12:27 — REGNUM В первую майскую неделю Telegram-каналы рассказывали небывалые курьезы о Пасхе, коронавирусе и приходе весны. Здесь и раскрашенные яйца динозавров, и футбол под снегом, и кавказский «обряд изгнания» пандемии. Самое интересное — в нашем обзоре.

Центральный федеральный округ

Москва отметилась в пасхальном сюжете историей о странной реликвии. Столичный житель решил продать на «Авито» не просто черствый, а двадцатилетний кулич. Цена небывалая: 10 миллионов рублей. «Говорит, что кулич был освящен в старинном храме и до сих пор пахнет ванилью. Жаль, глазурь не сохранилась», — пишет «Москва сейчас».

В Муроме хороший повод для праздника. Здесь впервые за семьдесят лет отремонтируют канализацию. Поводом стал обвал грунта во время прочистки коллектора. «Коммунальные сети в Муроме построили в 50−60-х годах, и с тех пор не ремонтировали ни разу», — уточняет «Владимир Тудэй».

Под Костромой весна отметилась серьезным потопом. Затоплено почти полторы сотни частных домов, и потоп продолжается. «Тем временем Рыбинская ГЭС продолжает активно спускать в шесть раз больше воды, чем обычно», — пишет «Родина Снегурочки» и надеется, что деревни не смоет в ближайшие дни.

Во многих регионах на майские длинные каникулы введены противопожарные запреты. В Белгородской области действует особый противопожарный режим, тут вообще запретили появляться в лесах. «Не советуем удалым головам проверять действие противопожарного законодательства, в лесах будут патрулировать ребята из местных лесничеств, полиции и администраций. Сами понимаете: кто-то отдыхает, а они работают. Попасться под горячую руку радости мало», — предупреждает «Белгородчина».

Северо-Западный федеральный округ

Шоу дронов в Санкт-Петербурге надолго запомнится благодаря времени своего проведения. Шоу «закончилось к моменту ожидаемого начала», сообщает «Ночной губернатор». Почему так вышло — до сих пор не очень понятно, но возмущением заполнен весь интернет.

Пасхальная история из Петербурга. Художник Никас Сафронов на заказ разукрасил пять яиц динозавров из частной коллекции. Окаменелости теперь покрыты ликами ангелов. «Интересно, хозяин коллекции будет ими биться?» — смеется «Санкт-Петербург Live».

А вот в Калининграде жители расстроились. Здесь на Пасху шутники раскрашивали яйца на знаменитой статуе двух быков. В этом году монумент остался без изменений. «Что-то крякнулось в этом мире, и оттого грустно», — пишет «Кё».

Приволжский федеральный округ

В Нижегородской области продают целый остров размером в 1,2 гектара. Остров расположен в дельте реки Везломы, впадающей в Волгу. Пишут, что от Нижнего Новгорода до него 15 минут езды на автомобиле или пять минут на катере. «Остров — прекрасная инвестиция во времена пандемии», — считает «Страновед».

В Пермском крае на территории Чусовского металлургического завода заметили гуляющего лося. «Казалось бы, ничего удивительного, но вот предприятие закрытое, а по его периметру стоит забор. Как лосю удалось попасть на ЧМЗ — остается загадкой», — пишет «Большая П».

»Пермский глобус» обратил внимание на другую странную историю, назвав ее «парад на задворках». Оказалось, 9 мая парад в Перми пройдет в закрытом режиме на территории института ФСИН. «Более странного решения и придумать трудно! Парад в честь годовщины Победы на территории ФСИН? Вот уж повод для разного рода пересудов. Мой совет: уж лучше в лесу», — пишет автор канала.

Южный федеральный округ

Подготовка к 9 мая полным ходом идет и на Кубани. На дне Черного моря дайверы уже зажгли «вечный огонь» и поставили колокол. «Любой желающий, подплыв к Вечному огню, может позвонить в него и отдать дань уважения погибшим в годы Великой Отечественной войны морякам. Кстати, вибрация от звуков разносится под водой на большие расстояния», — рассказали «Кубанские новости».

А в Волгограде спорят, стоит ли проводить концерты на Мамаевом кургане. «Сталингумрак» напоминает, что раньше там проводились «только тихие торжества — всякие клятвы и чтение стихов».

Северо-Кавказский федеральный округ

На Ставрополье задумали «обряд изгнания» пандемии. Для этого подготовлено «чучело коронавируса», который сначала «привьют» с помощью муляжа шприца с вакциной, а затем сожгут со шприцом заодно. «ОБС Ставрополь» передает мнение городской мэрии, что акция «продемонстрирует силу человека над болезнью».

Уральский федеральный округ

«Главный канал Екатеринбурга» узнал, что на «Авито» стали по кирпичам продавать здание земской школы, основанной прапрадедом Дмитрия Мамина-Сибиряка в селе Кисловское, в 90 км от Екатеринбурга. Здание заброшено. Владелец просит за каждый кирпич по 40 рублей. К сожалению, здание не обладает статусом объекта культурного наследия.

Сибирский федеральный округ

В одном из сел Красноярского края нашли необычный баннер. Надпись гласит: «Любите свою малую Родину! Гордитесь тем, что ВЫ — КРАСНОЯРЦЫ!». «Мелочь, а приятно», — радуется «Красноярск №1».

Омск тем временем накрыл смог. «Сибирский панк» пишет, что после этого «меры противопожарной безопасности, в том числе запрет на дачные шашлыки, уже не кажутся такими уж смешными».

Дальневосточный федеральный округ

На Сахалине состоялся необычный футбольный матч, который удивил весь мир. Сахалинцы играли с саратовским клубом, когда регион накрыло циклоном, и поле замело снегом. «Сахалинцам не привыкать», — смеется «Сахалин-Курилы».

»Право руля!» радуется, что во Владивостоке на днях истек срок последних госконтрактов на вывоз веток, оставшихся после прошлогоднего ледяного шторма. Всего из города вывезли 14,5 тысяч тонн веток.

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу, 14 мая.