Кызыл, , 12:26 — REGNUM В столице Тувы Кызыле 9 мая введут временные ограничение на движение автомобилей по центральным улицам в связи с проведением праздничных мероприятий ко Дню Победы. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике.

В частности, с 7 утра до окончания мероприятий будут закрыты для проезда участок улицы Ленина от улицы Интернациональная до Титова, по улицам Тувинских Добровольцев и Комсомольская от улицы Кочетова до Щетинкина-Кравченко.

«Движение общественного (пассажирского) автотранспорта будет осуществляться по улице Кочетова. Проезд с улицы Кочетова на улицу Щетинкина-Кравченко и Красных партизан возможен по улицам Чехова, Гагарина, Интернациональная», — отметили в ведомстве.

В связи с этим инспекторы призвали водителей и пешеходов чётко следовать требованиям временных дорожных знаков и указателей.