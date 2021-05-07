Иркутск, , 12:26 — REGNUM За январь-март 2021 года (по сравнению с январем-мартом 2020 года) число прибывших в Иркутскую область увеличилось на 9,6%, а выбывших сократилось на 6%. Об этом 7 мая сообщает территориальный орган государственной статистики.

Также отмечается, что миграционная убыль снизилась в 3,8 раза и составила 647 человек.

Более половины миграционных потоков составляют перемещения внутри области, не влияющие на изменения численности населения. Масштабы межрегиональных перемещений населения изменились незначительно.

Общее снижение миграционных потерь произошло за счет международной миграции: в обмене населением со странами СНГ зафиксирован положительный результат, а годом ранее отмечалась убыль, пояснили статистики.

Как сообщало ИА REGNUM, за январь-декабрь 2020 года (по сравнению с 2019 годом) число прибывших в Иркутскую область сократилось на 16,6%, выбывших — на 9,7%, миграционная убыль возросла в 2,1 раза и составила 7069 человек.

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