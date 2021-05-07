Ставрополь, 7 мая 2021, 12:22 — REGNUM Водитель автобуса, попавшего в ДТП на Ставрополье, ехал в Карачаево-Черкесию на отдых. С Русланом Нахметовым были его родные — сестра с мужем и две племянницы. Баскетбольную команду из Волгограда он взял с собой в качестве попутчиков по их просьбе. Такие данные привел адвокат водителя Загид Махмудов, пишет ИА «Блокнот Ставрополь».
По словам защитника, девочек из спортшколы он взял на борт, так как сам занимался в этой школе. Он знал директора учебного заведения и согласился перевезти детей на соревнование по баскетболу безвозмездно, потому что сам ехал в этом направлении.
Напомним, суд избрал в отношении Руслана Нахметова меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца. Такое решение вынес 5 мая Ленинский районный суд Ставрополя.
Как сообщало ИА REGNUM, 30 апреля в Грачевском районе Ставропольского края попал в ДТП микроавтобус, в котором ехала на турнир в Карачаево-Черкесию детская баскетбольная команда из Волгограда. В результате аварии погибли пятеро девочек, еще 12 человек получили травмы. Восемь пострадавших перевезены на лечение в Москву. Остальные проходят лечение в Ставрополе.
Читайте ранее в этом сюжете: Суд арестовал водителя автобуса, попавшего в смертельное ДТП на Ставрополье