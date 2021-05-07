Иркутск, , 12:21 — REGNUM Численность постоянного населения Приангарья за январь-март 2021 года уменьшилась на 3,5 тыс. человек за счет естественной и миграционной убыли. Такие данные 7 мая приводит территориальное управление государственной статистики.

Также отмечается, что по сравнению с январем-мартом 2020 г. число новорожденных уменьшилось на 2,4%, а умерших возросло на 18,2%. За квартал зарегистрировано 3184 брака и 2680 разводов.

На 1000 браков пришлось 842 развода. По сравнению с 1 кварталом 2020 года число браков возросло на 5%, а разводов сократилось на 4%.

Как сообщало ИА REGNUM, численность постоянного населения Иркутской области за январь-декабрь 2020 года уменьшилась на 15,5 тыс. человек. На 27 137 родившихся пришлось 35 576 умерших (рост составил 12,7%).

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