Нур-Султан, , 12:21 — REGNUM По итогам 2020 года товарооборот обработанной продукции между Казахстаном и Францией составил $1,2 млрд, что на 24% больше, чем годом ранее. Об этом сообщили в министерстве торговли и интеграции Казахстана.

Вопрос увеличения взаимного товарооборота обсудили участники выставки Made in Kazakhstan в Париже. Казахстанские производители представили мёд, индейку, домашний текстиль, систему забора крови для скота, а также бирки для скота.

В министерстве отметили, что экспорт обработанной продукции из Казахстана во Францию в 2020 году составил $254 млн, что 14% больше, чем в 2019 году.

Напомним, по итогам января—февраля 2021 года внешний товарооборот Казахстана составил $11,8 млрд, что на 17,5% меньше, чем за аналогичный период 2020 года.