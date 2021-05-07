Саратов, , 12:41 — REGNUM В Саратове 8 и 9 мая состоится патриотическая акция «Слава тебе, Победитель!». Мероприятие организовано дворцом культуры «Россия» совместно с саратовским областным методическим киновидеоцентром и советом ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Ленинского района Саратова при поддержке минкультуры области.

Для ветеранов и участников Великой Отечественной войны прозвучат любимые песни военных лет. Во дворы, где они проживают, подъедет микроавтобус и зазвучат аудиозаписи с биографиями, боевыми и трудовыми заслугами ветеранов. Затем им подарят открытки с личными поздравлениями от участников онлайн-конкурса «От потомков с благодарностью…».

ИА REGNUM напоминает, в Саратове кульминацией праздничных мероприятий, запланированных на 9 мая, станет праздничный салют. В этом году он прогремит с двух площадок. Оба залпа запланированы в 22:00 (местное время). Один произведут в парке Победы, второй — над Театральной площадью.

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