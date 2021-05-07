Донецк, , 12:41 — REGNUM В результате обстрела территории Донецкой Народной Республики боевиками ВСУ погибли трое военнослужащих Народной милиции ДНР. Об этом сообщили 7 мая в пресс-службе Народной милиции ДНР.

В пресс-службе отметили существенное увеличение числа обстрелов, совершённых украиснкими силовиками за последние трое суток.

«Связано это с визитом на Украину представителей западных кураторов: госсекретаря США, глав МИД Бельгии, Нидерландов и Люксембурга, для которых украинским командованием организована поездка в зону ООС (Операции объединённых сил — ИА REGNUM)», — сказано в сообщении.

Представители Народной милиции ДНР выразили соболезнования родственникам трёх погибших защитников Донбасса.

«Подразделения Народной милиции вынуждены были открыть ответный огонь из незапрещённого Минскими соглашениями оружия. Огневые точки противника были подавлены. Потери противника составили: двое погибшими, один раненный», — добавили в пресс-службе.

Напомним, за минувшие сутки боевики ВСУ восемь раз обстреляли территорию ДНР, повредив несколько объектов гражданской инфраструктуры. В ходе обстрелов применялись, в частности, гаубицы калибра 122 мм.

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