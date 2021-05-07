Донецк, 7 мая 2021, 12:41 — REGNUM В результате обстрела территории Донецкой Народной Республики боевиками ВСУ погибли трое военнослужащих Народной милиции ДНР. Об этом сообщили 7 мая в пресс-службе Народной милиции ДНР.
В пресс-службе отметили существенное увеличение числа обстрелов, совершённых украиснкими силовиками за последние трое суток.
Представители Народной милиции ДНР выразили соболезнования родственникам трёх погибших защитников Донбасса.
Напомним, за минувшие сутки боевики ВСУ восемь раз обстреляли территорию ДНР, повредив несколько объектов гражданской инфраструктуры. В ходе обстрелов применялись, в частности, гаубицы калибра 122 мм.
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