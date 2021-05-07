Улан-Удэ, , 12:19 — REGNUM В Бурятии по ситуации на 6 мая за медицинской помощью по поводу укусов клещей обратилось 153 человека, из них 49 детей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Нападения зарегистрированы на территориях 11 районов, а также в лечебно-профилактическом учреждении города Улан-Удэ. Для определения зараженности клещей инфекциями в лабораторию доставлено 46 клещей.

Тем временем, от клещевого вирусного энцефалита в регионе привиты к настоящему времени 33 тыс. человек при плане 77 тыс. Напомним, вакцинация для детей является бесплатной.

«В текущем сезоне запланировано провести обработки на площади более 2000 га территорий мест массового отдыха и пребывания населения, летних оздоровительных и образовательных организаций. На 06.05 обработано более 500 га», — добавили в управлении.