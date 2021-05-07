Вашингтон, , 12:18 — REGNUM Несмотря на дружественную риторику, администрация американского президента-демократа Джо Байдена оказывает на ЕС давление даже большее жесткое, чем его предшественник Дональд Трамп, пишет 6 мая Politico.

«На первый взгляд, трансатлантические отношения выглядят более радужными после того, как Белый дом покинул Дональд Трамп. Больше нет президента США, который открыто нападает на немецкие машины и обвиняет Ангелу Меркель в неоплате счетов НАТО», — пишет издание.

«Но если приглядеться, то выяснится, что во всем, от торговли и налогов до вакцин против коронавируса, президент США Джо Байден оказывается по всем пунктам такой же болезненной занозой в бюрократической пятке Брюсселя, как и его предшественник, нанося удары по ЕС именно там, где это больно и лишая его позиции морального превосходства, которое он любит занимать», — добавили в Politico.

Прекрасным примером тому служит «ошеломительное» предложение главы Белого дома отменить действие прав интеллектуальной собственности в отношении вакцины от коронавируса. И все на это на фоне продолжающейся пиар-войны в ЕС, который очень хорошо понимает, что его внезапно превратили в стереотипного злодея, выступающего в защиту больших корпораций против бедных стран.

Кроме того, Байден за считаные месяцы пролил свет на «безумную» торговую политику ЕС в отношении Китая, а также нежелание Брюсселя вводить налоги для цифровых международных корпораций.

К раздражению европейцев, в то время как внешняя политическая оптика улучшилась, Байден оказался столь же твердым, как и Трамп, в вопросах, которые действительно волнуют ЕС, таких как планы Германии покупать газ у России через трубопровод «Северный поток — 2».

В то время как Байден предпринял шаги, чтобы разрядить давнюю тарифную коллизию из-за субсидий для Airbus и Boeing, новый президент также оставил нетронутой большую часть торговой политики Трампа, включая пошлины на сталь и блокаду судебной системы Всемирной торговой организации. На некоторых фронтах он на самом деле оказывает на ЕС большее давление, чем Трамп. Стремление Байдена к политике «покупайте американское», отдавая предпочтение американским компаниям в крупных публичных тендерах, даже вызывает ответные меры со стороны ЕС.

«Спустя сто дней после прихода новой администрации в ЕС начинают чувствовать, что их союзник предлагает им довольно жесткую любовь», — заметило издание.