Москва, , 12:17 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин направил приветствие финалистам конкурса «Послы Победы». Телеграмма опубликована в пятницу на сайте Кремля.

Деятельность движения «Волонтеры Победы» заслуживает самого глубокого признания, считает президент

В рамках этого конкурса ведется отбор лучших волонтеров, которые будут помогать в проведении парада на Красной площади и акции «Бессмертный полк».

«Сегодня в Москве вновь собрались активные, неравнодушные, энергичные юноши и девушки из разных регионов страны — достойные представители общественного движения «Волонтеры Победы». Вы посвятили себя большому и очень нужному делу: участвуете в восстановлении памятников погибшим героям и благоустройстве воинских захоронений, воплощаете в жизнь множество интересных просветительских, патриотических проектов, поддерживаете ветеранов, которые в нынешнее непростое время особенно нуждаются в заботе и внимании. Столь востребованная, истинно подвижническая деятельность заслуживает самого глубокого признания», — подчеркнул президент.

«Убежден, что вы с пользой проведете эти дни в нашей столице, внесете значимый вклад в подготовку празднования 9 мая, а ваше движение будет и впредь развиваться, вовлекать в свои ряды новых единомышленников как в России, так и за ее пределами», — подчеркивается в телеграмме.