Милан, Италия, , 13:28 — REGNUM Турецкий полузащитник футбольного клуба «Милан» Хакан Чалханоглу нынешней осенью может стать игроком лондонской команды «Арсенал». Об этом 7 мая сообщает MilanLive.

По информации источника, руководство лондонского клуба уже сделало предложение 27-летнему футболисту и в настоящее время ведет переговоры с его агентами.

При этом также на игрока претендуют такие клубы, как туринский «Ювентус» и стамбульский «Галатасарай». Текущий контракт полузащитника с «Миланом» рассчитан до лета нынешнего года.

Отметим, Хакан Чалханоглу выступает в составе «Милана» с 2017 года и в нынешнем сезоне сыграл за клуб в 29 матчах, отметившись в них четырьмя забитыми мячами и девятью голевыми пасами.